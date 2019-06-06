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SERBEST DALIŞ ŞAMPİYONU DERYA CAN’IN EŞİ DENİZDE KAYBOLDU


Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın eşi denizde kayboldu
Tarih : 06 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Serbest Dalış Şampiyonu Derya Can’In Eşi Denizde Kayboldu(9/10)5

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu iddia edildi....

















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