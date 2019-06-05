Beşiktaş'ta transferin patronu Serdal Adalı, Mario Gomez'in Beşiktaş'a döneceği iddialarını yalanladı. Adalı, “Kadromuzda Burak Yılmaz ve Güven Yalçın var. Bu yüzden Mario Gomez'le ilgili bir girişimimiz yok.“ dedi.