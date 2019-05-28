Serel Yereli Takipçisine Fena Patladı: Sana Bir Güzellik Borcum Mu Var?
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Serel Yereli Takipçisine Fena Patladı: Sana Bir Güzellik Borcum mu Var?

SEREL YERELİ TAKİPÇİSİNE FENA PATLADI: SANA BİR GÜZELLİK BORCUM MU VAR?

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ''Bodrum Masalı'' adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Özellikle sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olan genç oyuncuyu bir takipçisi çok kızdırdı.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Serel Yereli Takipçisine Fena Patladı: Sana Bir Güzellik Borcum Mu Var?(9/10)5

Geçtiğimiz sene yayınlanan ''Bodrum Masalı'' dizisinde yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Yereli, sosyal medyada bir takipçisine fena parladı.

“EVET KİLO ALDIM“

Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun....

















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