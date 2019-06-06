Evlenecekleri beklenen ve magazin dünyasının en yakıştırılan çifti olarak gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 2015 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz ay noktaladı.

AYRILIK ACISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN GİTTİ

'Alice' müzikalinde başarılı performansıyla göz dolduran Serenay Sarıkaya, yaz tatili için Amerika'ya gitti. Güzel oyuncunun Amerika'ya gitme nedeni ortaya çıktı....



































