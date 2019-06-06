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Serenay Sarıkaya, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika’ya gitti

SERENAY SARIKAYA, AYRILIK ACISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN AMERİKA’YA GİTTİ

Oyuncu Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya'nın Amerika'ya gitme nedeni ortaya çıktı. Sarıkaya'nın, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'nın yolunu tuttuğu iddia edildi.

Tarih : 06 Haziran 2019, 00:30
Puan Ver : Serenay Sarıkaya, Ayrılık Acısıyla Baş Etmek İçin Amerika’Ya Gitti(8/10)4

Evlenecekleri beklenen ve magazin dünyasının en yakıştırılan çifti olarak gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 2015 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz ay noktaladı.

AYRILIK ACISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN GİTTİ

'Alice' müzikalinde başarılı performansıyla göz dolduran Serenay Sarıkaya, yaz tatili için Amerika'ya gitti. Güzel oyuncunun Amerika'ya gitme nedeni ortaya çıktı....

















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