Evkur Yeni Malatyaspor, takımın başına geçirdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi, Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi. Yalçın'ın imzası sonrası transfere hız veren Malatya

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da bir otelde yapılan imza töreninde Başkan Adil Gevrek de yer aldı. Sergen Yalçın'ın Malatya camiasına hayırlı olmasını dileyen Adil Gevrek, “Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen Hoca ile anlaşmaya vardık....



































