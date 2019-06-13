İlber Ortaylı: Fatih Haklı Olarak Ayasofya’Yı Cami Yaptı
Ekrem İmamoğlu’Ndan ’Chp Genel Başkan Adayı Olacak Mısınız?’ Sorusuna Yanıt
’Osmanlı Torunu’ Boris Johnson, Theresa May’İn Yerine Göz Dikti! Açık Ara Farkla İlk Sırada
Gelinin Annesini Öldürüp, Babasını Yaralamışlardı! Şoke Eden Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Uefa Yeni Televizyonu Açıkladı! Şampiyonlar Ligi Ve Avrupa Ligi’Nde Bazı Maçlar Şifresiz Olacak
2 Bin Bitcoin Kaybeden Çinli Yatırımcı İntihar Etti
Fenerbahçe’Nin Efsane İsmi Şeref Has Hayatını Kaybetti
İsmail Küçükkaya Sosyal Medyadan Paylaştı: Bu Alçaklar Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk
Lecce İle Anlaştığı İddia Edilen Burak Yılmaz’In Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı
Altın Ve Dolar Yükselişe Geçti! İşte Son Durum
Sergen Yalçın İmzayı Attı! İlk Transfer Konya’Nın Yıldızı Fofana
İki Aşık 75 Yıl Sonra Böyle Buluştu! ’Neden Daha Önce Dönmedin’
Kötü Kokular Yayılan Daireden Vahşet Çıktı!
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli İle Ortak Program Yapacak Mı?
Bakan Selçuk: 2019 Yılı İçinde 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak
Valinin Makam Aracı Yanında Drift Atan Sürücüye Ceza
Kadın Avukatı Bu Defa Kalın Sac İle Güçlendirilmiş Kapı Bile Durduramadı
Köylüler, Köyü İkiye Bölen Nehrin Diğer Yakasına Sandallarla Ulaşım Sağlıyor
Bitcoin Yeniden 8 Bin Doların Üzerinde
Minik Muhammet Ablasını Gelinlikle Görünce, Gelin Arabasını Taş Yağmuruna Tutup İntihara Kalkıştı

Sergen Yalçın imzayı attı! İlk transfer Konya’nın yıldızı Fofana

SERGEN YALÇIN İMZAYI ATTI! İLK TRANSFER KONYA’NIN YILDIZI FOFANA

Evkur Yeni Malatyaspor, takımın başına geçirdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi, Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi. Yalçın'ın imzası sonrası transfere hız veren Malatya

Tarih : 13 Haziran 2019, 16:30
Puan Ver : Sergen Yalçın İmzayı Attı! İlk Transfer Konya’Nın Yıldızı Fofana(6/10)2

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da bir otelde yapılan imza töreninde Başkan Adil Gevrek de yer aldı. Sergen Yalçın'ın Malatya camiasına hayırlı olmasını dileyen Adil Gevrek, “Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen Hoca ile anlaşmaya vardık....

















Etiketler: Sergen  Yalçın  İmzayı  Attı  İlk  Transfer  Konya’Nın  Yıldızı  Fofana    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER