Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, “Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha başarılı olurdu. Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar.“ dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.