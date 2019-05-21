SERHAT AKIN’DAN FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYA: BU ADAMI KİMSE DÖVMÜYOR MU?
Fenerbahçe'de taraftarın çok sevdiği 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansı ve hoca seçimini eleştirdi. Akın ayrıca, Fenerbahçe'ye geldiği için pişman olduğunu açıklayan Slimani için, “Bu adam
İşte Serhat Akın'ın eleştirilerinden satır başları;
Kaynak: haberinburada. . ....
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