Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel, “Sevda Tokadı“ adını verdiği şarkısı için Hande Ataizi'ye klipte oynama teklifinde bulundu.

Uzun süre ortalarda görünmeyen eski model Sevda Demirel, “Sevda Tokadı“ şarkısıyla sessizliğini bozuyor.

Bundan 20 yıl önce konuk olduğu bir programda Hande Ataizi'yle tartışan ve ona canlı yayında tokat atarak magazin tarihine geçen Sevda Demirel, attığı adım ve sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla tartışılan bir harekete imza attı.

“NE İSTENİYORSA ONU VERİYORUM“

“Sevda Tokadı“ adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu....



































