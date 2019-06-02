Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün Fransa Cannes tatili sırasında esmer bir güzelle görüntülendi. Sevgilisi aldattığı söylenen şarkıcı, konu hakkında açıklama yaptı.

Emina Jahovic ile olan evliliğini tek celsede bitiren başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başladı. 49 yaşındaki popçunun geçen hafta gittiği Fransa Cannes tatili sırasında Melis Sütşurup'u bir esmer güzeli ile aldattığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sandal, sevgilisiyle ilişkilerinin devam ettiğini söyledi....



































