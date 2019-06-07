SEVİLLA SPORTİF DİREKTÖRÜ MONCHİ: BANEGA, SEVİLLA’DA OLMAKTAN DOLAYI MUTLU
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, “Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu. Son zamanlarda kafası karıştı ama teknik direktör Lopetegui ile çal
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ever Banega hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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