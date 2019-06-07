Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, “Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu. Son zamanlarda kafası karıştı ama teknik direktör Lopetegui ile çal