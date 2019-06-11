ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ’Nİ GÖSTEREN YÖN TABELASI YANLIŞ YAZILDI, GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum sosyal medyada günün konusu oldu.
Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne sipariş verilen türbe işareti sembollü Şeyh Edebali yazısı yanlış yazılarak gönderildi....
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