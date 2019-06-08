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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

SEYİR HALİNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü aracıyla yol kenarındaki banklara çarptı. Sürücü tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Haziran 2019, 16:00
Puan Ver : Seyir Halindeyken Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti(5/10)1

Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobiliyle önce kaldırıma çıkan talihsiz sürücü çocuk parkındaki banklara çarparak durabildi. Sürücü kaldırıldığı rağmen Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti....

















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