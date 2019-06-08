Elazığ'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü aracıyla yol kenarındaki banklara çarptı. Sürücü tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobiliyle önce kaldırıma çıkan talihsiz sürücü çocuk parkındaki banklara çarparak durabildi. Sürücü kaldırıldığı rağmen Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti....



































