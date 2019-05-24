ŞEYMA SUBAŞI, ’FİKİR HIRSIZLIĞI YAPTI’ İDDİALARINA CEVAP VERDİ
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl “Is it ok“ isimli moda uygulamasını tanıtmıştı. Ancak Safiye Nur Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Davayı kazandığını söyleyen Şimşek'in iddialarına
Şeyma Subaşı'nın, Safiye Nur Şimşek tarafından kendisine açılan davayı kaybettiği iddia edildi. Şeyma Subaşı, o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
“BENİ ENGELLEMİŞTİ“
Subaşı, geçtiğimiz yıl, 'Is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı....
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