ŞEYMA SUBAŞI’NIN ÇEŞME’DE BİR MEKANA ALINMAMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, Çeşme'de bir mekana alınmama sebebi ortaya çıktı. Subaşı'nı mekana, eski sevgilisinin nişanlısının aldırmadığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaz tatili rotasını Türkiye'ye çeviren Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatilini yapıyor. Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı.
KAPIDA 20 DAKİKA BEKLETİLMİŞTİ
Subaşı, Çeşme'de Momo adlı mekana alınmamış ve kapıda 20 dakika beklemişti....
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