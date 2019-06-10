Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaz tatili rotasını Türkiye'ye çeviren Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatilini yapıyor. Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı.

KAPIDA 20 DAKİKA BEKLETİLMİŞTİ

Subaşı, Çeşme'de Momo adlı mekana alınmamış ve kapıda 20 dakika beklemişti....



































