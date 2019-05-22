HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu vurgulayan Temelli, “31 Mart stratejimizi devam ettiriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir“ dedi....



































