SEZAİ TEMELLİ, ’EKREM İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYECEK MİSİNİZ?’ SORUSUNA CEVAP VERDİ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu vurgulayan Temelli, “31 Mart stratejimizi devam ettiriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir“ dedi....
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