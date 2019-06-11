SEZAİ TEMELLİ’DEN AK PARTİ’YE ÇAĞRI: BİZ KATKI VERMEYE HAZIRIZ, SAMİMİYSENİZ MÜZAKERE EDELİM
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek “Yargı konusunda biz katkı vermeye hazırız. Samimiyseniz gelin TBMM çatısı altında görüşelim. Müzakere edelim. “
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili hükümete çağrı yaptı. Temelli, “Biz katkı vermeye hazırız samimiyseniz gelin TBMM çatısı altında görüşelim. Müzakere edelim....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yavru Köpeği İşkence Yaparak Öldüren Cani, ’Canım Sıkkındı’ Dedi!
- İsmail Küçükkaya, Ortak Yayını Nasıl Sunacak? İşte Yanıtı
- Sokak Ortasında Darp Edilen Taksici Yaşadıklarını Anlattı: Kadın İle Aramızda Herhangi Bir Sohbet Geçmedi
- Ekrem İmamoğlu: Mülteci Dostlarımız, Mülteci Olduklarını Bilecek
- Ak Parti’Den Çok Konuşulacak Uğur Dündar İddiası: ’Sen Bu İşi Yapma’ Dediler
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’Dan Doğu Akdeniz Mesajı: Gerginlik Değil Barış İstiyoruz
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
Bu Haberle İlgili Yorumlar