HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek “Yargı konusunda biz katkı vermeye hazırız. Samimiyseniz gelin TBMM çatısı altında görüşelim. Müzakere edelim. “

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili hükümete çağrı yaptı. Temelli, “Biz katkı vermeye hazırız samimiyseniz gelin TBMM çatısı altında görüşelim. Müzakere edelim....



































