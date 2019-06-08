Sezai Temelli’Den Binali Yıldırım’A Yanıt: Kürdistan Der Kürtçe Tabelayı İndirirler
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SEZAİ TEMELLİ’DEN BİNALİ YILDIRIM’A YANIT: KÜRDİSTAN DER KÜRTÇE TABELAYI İNDİRİRLER


Sezai Temelli’den Binali Yıldırım’a yanıt: Kürdistan der Kürtçe tabelayı indirirler
Tarih : 08 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Sezai Temelli’Den Binali Yıldırım’A Yanıt: Kürdistan Der Kürtçe Tabelayı İndirirler(6/10)2

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşup “Meclis'te Kürdistan mebusu“ sözlerine yanıt verdi. Temelli, “Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar“ dedi....

















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