Hindistan'da 50,8 dereceye sıcaklıkların yol açtığı kuraklık nedeniyle yüzlerce köy boşaltıldı. Ülkenin en kurak bölgesi olan Maratvada'da son beş yılda 4700'den fazla çiftçi intihar etti.

Hindistan'da 50,8 dereceye sıcaklıkların yol açtığı kuraklık nedeniyle yüzlerce köy boşaltıldı. Ülke son birkaç haftadır rekor sıcaklıklarla baş etmeye çalışıyor. Ülkenim en kurak bölgesi olan Maratvada'da son beş yılda 4700'den fazla çiftçi intihar etti....



































