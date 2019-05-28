SİGORTACILARDAN ARACIYLA BAYRAM TATİLİNE ÇIKACAKLARA UYARI: POLİÇELERİNİZİ KONTROL EDİN
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, bayram tatili için aracıyla seyahat edecekleri uyardı. Yücel, “Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmelerinde fayda var.“ ifadesini kullandı.
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, Ramazan Bayramı tatilinde seyahate çıkması beklenen yaklaşık 10 milyon araç sürücüsüne sigorta poliçelerini kontrol etme uyarısında bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
- Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı
- Son Dakika! Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı Ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli
- Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı
- Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar