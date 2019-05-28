SİİRT’TE TURUNCU LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi.
Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan Naif Meral olduğunu açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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