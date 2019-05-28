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Siirt’te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SİİRT’TE TURUNCU LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 11:00
Puan Ver : Siirt’Te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)6

Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan Naif Meral olduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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