Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maç sonrası sakatlık yaşadığı belirtilen Medel'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Şili basınında da deneyimli futbolcunun Copa America'da olamayacağı yazılmıştı.

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