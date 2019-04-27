Mersin'in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında Ankara ve İstanbul'a gönderilen can eriğinin ihracatına başlandı. Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilosu 8 ila 14 liradan alıcı buluyor. Özel olarak çuvallanan erikler ise iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor....



































