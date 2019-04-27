SİLİFKE’DE ERİK İHRACATI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde can eriğin ihracatına başlanmasıyla üreticinin yüzü gülüyor. Kilosu 8 ila 14 lira arasında alıcı bulan erik iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç ediliyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında Ankara ve İstanbul'a gönderilen can eriğinin ihracatına başlandı. Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilosu 8 ila 14 liradan alıcı buluyor. Özel olarak çuvallanan erikler ise iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor....
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