SİNAN GÜMÜŞ’ÜN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün, Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edildi.
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Uzundurukan, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 1,5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yaptığını ve Galatasaray'ın kendisi için yaptığı 900 bin euroluk teklifi reddettiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada....
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