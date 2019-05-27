Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün, Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edildi.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Uzundurukan, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 1,5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yaptığını ve Galatasaray'ın kendisi için yaptığı 900 bin euroluk teklifi reddettiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada....