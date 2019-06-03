SİNGAPUR’DA AKILALMAZ OLAY! 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ŞAKASI NEDENİYLE İKİ SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI
Singapur Hava Kuvvetleri, 13 yaşındaki bir çocuğun şakası olduğu belirtilen sahte bomba ihbarı nedeniyle, ülkeye gelen bir yolcu uçağına eşlik etmeleri için iki savaş uçağı havalandırdı.
Filipninler'in Cebu kentinden Scoot Havayolları'na ait uçakta 144 yolcu bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada. ....
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