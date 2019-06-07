SİVASSPOR, RIZA ÇALIMBAY İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalımbay, tüm amacının Sivasspor'u iyi bir yere getirmek olduğunu söyledi.
DG. Sivasspor ile Rıza Çalımbay arasındaki imza töreni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımı ile şölene dönüştü. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çalımbay ile büyük başarılara imza atmayı düşündüklerini belirterek, “Geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pençe Harekatı’Nda Terör Örgütüne Ait Mağara Ve Sığınaklar İmha Edildi
- Chp Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola’Da Bile Enflasyon Bizim Altımızda
- Çaya Uçan Otomobildeki 3 Kişi Ölümden Döndü
- Son Dakika! Yıldırım İle İmamoğlu’Nun Canlı Yayın Programı Trt’De Olacak
- Adana’Da Yürekler Ağza Geldi! 5 Yaşındaki Oğlu Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Şenol Güneş Ateşi Yaktı: Fransa Maçında Kaybedecek Hiçbir Şeyimiz Yok
- Hakem, Kendisini İten Taraftarı Tek Yumrukta Yere Serdi
- Transfer Piyasasını Alt Üst Edecek Transfer: Fenerbahçe, Buffon’A Teklif Yaptı
- Fener Ol Kampanyasından Elde Edilen Gelir 35 Milyon Euroya Ulaştı
- Beşiktaş, Yasin Öztekin İçin Göztepe’Ye Teklifini Sundu!
DÜNYA HABERLERİ
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
- Emniyet Müdürünü Bile Ürküttü! ’42 Yıllık Polisim Böyle Vahşet Görmedim’
- Korkutan Uyarı: Futbol Sahası Büyüklüğündeki Gök Taşı 3 Ay Sonra Dünya’Ya Çarpabilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar