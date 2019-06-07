Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalımbay, tüm amacının Sivasspor'u iyi bir yere getirmek olduğunu söyledi.

DG. Sivasspor ile Rıza Çalımbay arasındaki imza töreni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımı ile şölene dönüştü. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çalımbay ile büyük başarılara imza atmayı düşündüklerini belirterek, “Geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz....



































