SİVASSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY: ALPER POTUK’U İSTİYORUM
Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Sivasspor ile prensipte anlaştı. Çalımbay, “Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim.“ dedi.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı. Sivasspor'a yarın imza atacağını belirten Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
- Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
- Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
- Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
- 90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar