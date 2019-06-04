Sosyal medya ve televizyon aracılığıyla Türkiye'ye sıvı detoksunu tanıtan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu. Erdil, programında sağlıklı yaşam, güzellik sırları ve ilişkiler gibi pek çok konuyla alakalı konuklarıyla bilgiler veriyor.

Katıldığı birçok canlı yayında sıvı detoksu hakkında verdiği bilgilerle adından söz ettiren Dilşat Erdil, yeni programı ile gündeme geldi. Dilşat Erdil ile Yaşama Dair programı sağlıklı yaşam, güzellik sırları, ilişkiler ve yaşama dair her şeyi ünlü konuklarıyla değerlendirirken, alanında uzman doktorlar ile de renkli sohbetiyle izleyicisiyle buluşuyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ekranların yeni yüzü Dilşat Erdil, kısa sürede izleyicinin de dikkatlerini üzerine çekti....



































