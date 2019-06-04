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Sıvı detoksu ile Türkiye’yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

SIVI DETOKSU İLE TÜRKİYE’Yİ SALLAYAN DİLŞAT ERDİL, EKRANLARIN YENİ YÜZÜ OLDU

Sosyal medya ve televizyon aracılığıyla Türkiye'ye sıvı detoksunu tanıtan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu. Erdil, programında sağlıklı yaşam, güzellik sırları ve ilişkiler gibi pek çok konuyla alakalı konuklarıyla bilgiler veriyor.

Tarih : 04 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu(6/10)2

Katıldığı birçok canlı yayında sıvı detoksu hakkında verdiği bilgilerle adından söz ettiren Dilşat Erdil, yeni programı ile gündeme geldi. Dilşat Erdil ile Yaşama Dair programı sağlıklı yaşam, güzellik sırları, ilişkiler ve yaşama dair her şeyi ünlü konuklarıyla değerlendirirken, alanında uzman doktorlar ile de renkli sohbetiyle izleyicisiyle buluşuyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ekranların yeni yüzü Dilşat Erdil, kısa sürede izleyicinin de dikkatlerini üzerine çekti....

















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