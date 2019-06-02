Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Maraş dondurmasının siyahını ürettiler. 'Siyah inci' adıyla aktif karbon kullanılarak üretilen kömür karası Maraş dondurması, yakında başta tüm Türkiye olmak üzere 7 ülkede 72 bin noktada sat

Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiği için daha çok beyaz rengiyle bilinen Maraş dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak. Aktif karbon (Bitkisel karbon)kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi.

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