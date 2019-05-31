SKANDAL ŞİRKET UYGULAMASI! MİNİ ETEK GİYİP FOTOĞRAFINI ÇEKEN ÇALIŞANLARA İKRAMİYE
Rusya'da Alüminyum üreticisi Tatprof adlı şirket, mini etek giyen çalışanlara saat başına 100 ruble daha fazla maaş ödeme kararı aldı. Kadınların ikramiyeyi almaları için kısa etek giydiklerini fotoğrafla belgeleyerek şirket yönetimine göndermeleri şart.
Rusya'da kadın çalışanlara, işyerine kısa eteklerle gelip fotoğraflarını çekerek şirket yönetimine kanıtlamaları şartıyla ikramiye öneren bir şirket eleştiri topladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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