Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve çok eleştirilen Slimani için sezon sonunda takımdan ayrılması için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den büyük umutlarla renklerine bağladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Cezayirli golcüyle ilgili olarak bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Kaynak: haberinburada....