Fenerbahçe'de sezonun en kötü isimlerinden olan Islam Slimani'nin, eski takımı Sporting Lizbon'a döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında Leicester City'den büyük ümitlerle transfer edilen Islam Slimani, Sarı Lacivertlile'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester'a geri dönmesi beklenen Cezayirli golcüyle ilgili olarak bugün Portekiz basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Kaynak: haberinburada....