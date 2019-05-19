Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Sneijder Şoku! Uçağı Kaçırdı

SNEİJDER ŞOKU! UÇAĞI KAÇIRDI

Galatasaray'ın Başakşehir maçı öncesi plaket vermek için hazırlandığı eski oyuncusu Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için mücadeleyi izlemeye gelemeyecek.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Sneijder Şoku! Uçağı Kaçırdı(6/10)2

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın mücadeleyi izlemek için İstanbul'a geleceğinin öğrenilmesi camiada heyecan yaratmıştı. Yönetim, Hollandalı yıldıza karşılaşma öncesi plaket vermeyi planlarken beklenmedik bir aksilik yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Sneijder'ın uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyeceği ifade edildi....

















Etiketler: Sneijder  Şoku  Uçağı  Kaçırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER