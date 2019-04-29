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Sofiane Feghouli, Galatasaray’dan Ayrılmak İstemiyor

SOFİANE FEGHOULİ, GALATASARAY’DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Arap takımlarının gözdesi Sofiane Feghouli, menajeri Habib Antar'a “Galatasaray ile 1 şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum“ diyerek takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belir

Tarih : 29 Nisan 2019, 18:30
Puan Ver : Sofiane Feghouli, Galatasaray’Dan Ayrılmak İstemiyor(8/10)4

Başakşehir ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile büyük alkış toplayan Sofiane Feghouli'nin talipleri artıyor. Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini belirten Feghouli, bu isteğini yineledi. Transfer sezonunun açılmasına süre olmasına rağmen Feghouli için özellikle Suudi Arabistan kulüpleri menajeri Habib Antar'ın kapısını çalmaya başladı....

















Etiketler: Sofiane  Feghouli  Galatasaray’Dan  Ayrılmak  İstemiyor    haber

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