Arap takımlarının gözdesi Sofiane Feghouli, menajeri Habib Antar'a “Galatasaray ile 1 şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum“ diyerek takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belir

Başakşehir ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile büyük alkış toplayan Sofiane Feghouli'nin talipleri artıyor. Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini belirten Feghouli, bu isteğini yineledi. Transfer sezonunun açılmasına süre olmasına rağmen Feghouli için özellikle Suudi Arabistan kulüpleri menajeri Habib Antar'ın kapısını çalmaya başladı....



































