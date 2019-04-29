SOĞANIN FİYATI HALDE 75 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ ANCAK MARKETLERDE HALA CEP YAKIYOR
Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruş, patatesin kilosu 3 TL'ye kadar düştü. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların ısınmasıyla halde fiyatların ucuzladığını ancak marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını söyleyerek, yetkilileri
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artması nedeniyle sebze halinde taze soğan fiyatının 75 kuruş- 1 TL'ye, patatesin 3- 3,5 TL'ye, patlıcanın 3 TL'ye düştüğünü söyledi. Halde fiyatlar ucuzlarken, marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını kaydeden Batman, yetkilileri göreve davet etti.
Kaynak: haberinburada....
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