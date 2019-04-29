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Soğanın Fiyatı Halde 75 Kuruşa Kadar Düştü Ancak Marketlerde Hala Cep Yakıyor

SOĞANIN FİYATI HALDE 75 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ ANCAK MARKETLERDE HALA CEP YAKIYOR

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruş, patatesin kilosu 3 TL'ye kadar düştü. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların ısınmasıyla halde fiyatların ucuzladığını ancak marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını söyleyerek, yetkilileri

Tarih : 29 Nisan 2019, 17:10
Puan Ver : Soğanın Fiyatı Halde 75 Kuruşa Kadar Düştü Ancak Marketlerde Hala Cep Yakıyor(9/10)5

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artması nedeniyle sebze halinde taze soğan fiyatının 75 kuruş- 1 TL'ye, patatesin 3- 3,5 TL'ye, patlıcanın 3 TL'ye düştüğünü söyledi. Halde fiyatlar ucuzlarken, marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını kaydeden Batman, yetkilileri göreve davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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