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SOKAK KÖPEKLERİ, SU DOLDURMAK İÇİN EVDEN ÇIKAN YAŞLI KADINI SALDIRARAK ÖLDÜRDÜ


Sokak Köpekleri, Su Doldurmak İçin Evden Çıkan Yaşlı Kadını Saldırarak Öldürdü
Tarih : 20 Mayıs 2019, 17:10
Puan Ver : Sokak Köpekleri, Su Doldurmak İçin Evden Çıkan Yaşlı Kadını Saldırarak Öldürdü(5/10)1

Elazığ'da çeşmeden su doldurup evine dönen 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ambulansı aramasıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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