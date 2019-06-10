İstanbul'da bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek taksiciyi darp etmişti. Saldırıya uğrayan taksici Mazlum Ölmez, “Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emek