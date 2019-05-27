Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir süre önce hayvancılıkla uğraşan Mehmet Gök, şu an 'Yeşil Vadi' isimli bir sıvı solucan gübresi firmasının sahibi. Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü yeni mesleğinin tarım ve ekonomi açısından önemini anlatan Gök, solucan gübresi işinin Türkiye'de henüz yeni bir iş kolu olduğunu kaydetti. Solucan gübresinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye'deki tarımı kimyasaldan kurtaracak bir ürün olduğunu kaydeden Gök, üreticisinin kazanabileceği aylık minimum miktarın da 10 bin TL olduğunu söyledi....



































