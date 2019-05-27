SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİLERİ AYDA 10 BİN TL GELİR ELDE EDEBİLİYOR
4 yıl önce arkadaşından duyduğu 'solucan gübresi' işinde, bugün Trakya'nın sayılı firmalarından birine sahip olan Mehmet Gök, “Herkese solucan gübresi işini tavsiye ederim ama kısa süre içerisinde beklentisi olmaması gerekiyor. Bu işe başlayacaklar kurduğ
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir süre önce hayvancılıkla uğraşan Mehmet Gök, şu an 'Yeşil Vadi' isimli bir sıvı solucan gübresi firmasının sahibi. Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü yeni mesleğinin tarım ve ekonomi açısından önemini anlatan Gök, solucan gübresi işinin Türkiye'de henüz yeni bir iş kolu olduğunu kaydetti. Solucan gübresinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye'deki tarımı kimyasaldan kurtaracak bir ürün olduğunu kaydeden Gök, üreticisinin kazanabileceği aylık minimum miktarın da 10 bin TL olduğunu söyledi....
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