Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada....