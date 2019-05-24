SON DAKİKA! 1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE MAVİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI
Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'Mavi' kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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