SON DAKİKA! ABD BAŞKANI TRUMP, MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ TERÖR LİSTESİNE ALMAYA HAZIRLANIYOR
Son dakika! Beyaz Saray Sözcüsü'nün aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'i terör listesine almaya hazırlanıyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, e-posta yoluyla, “ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor“ açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar