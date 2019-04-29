Beyaz Saray Trump ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Erdoğan ve Trump; ikili ticaret, Suriye ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'lere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. “ denildi....



































