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SON DAKİKA! ABD’DEN VENEZUELA AÇIKLAMASI: GEREKİRSE ASKERİ MÜDAHALE YAPARIZ


Son Dakika! ABD’den Venezuela Açıklaması: Gerekirse Askeri Müdahale Yaparız
Tarih : 01 Mayıs 2019, 15:30
Puan Ver : Son Dakika! Abd’Den Venezuela Açıklaması: Gerekirse Askeri Müdahale Yaparız(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Gereken buysa, Venezuela'da askeri müdahale imkan dahilinde. Ancak barışçıl geçişi tercih ederiz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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