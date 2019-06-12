SON DAKİKA! ADALET BAKANI GÜL’DEN FETÖ ELEBAŞININ İADESİ HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a “FETÖ elebaşının iadesi“ süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi. Gül, “FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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