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Son dakika! AK Parti ve CHP, Yıldırım-İmamoğlu yayını için görüşme yaptı

SON DAKİKA! AK PARTİ VE CHP, YILDIRIM-İMAMOĞLU YAYINI İÇİN GÖRÜŞME YAPTI

Son dakika! AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Son Dakika! Ak Parti Ve Chp, Yıldırım-İmamoğlu Yayını İçin Görüşme Yaptı(5/10)1

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan televizyon programıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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