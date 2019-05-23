SON DAKİKA! AK PARTİLİ MUŞ, ’YENİ SİSTEM, ASKERDE OLANLARI KAPSAYACAK MI?’ SORUSUNA CEVAP VERDİ
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sisteminin kanunlaştıktan sonra silah altında olanları kapsayacağını açıkladı.
Askerlik sisteminin değişikliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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