Son dakika! İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiralamıştı.

Kaynak: haberinburada. ....