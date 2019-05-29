HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise “Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez“ dedi. HSK, o hakimi tedbiren görevden uzaklaştırdı....



































