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SON DAKİKA! AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI


Son Dakika! Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Tarih : 29 Mayıs 2019, 20:30
Puan Ver : Son Dakika! Avukatın Etek Boyuna Tepki Gösteren Hakim Görevden Uzaklaştırıldı(6/10)2

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise “Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez“ dedi. HSK, o hakimi tedbiren görevden uzaklaştırdı....

















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