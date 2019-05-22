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SON DAKİKA! BAKAN AKAR YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI: ASKERLİK SÜRESİ 6 AYA İNİYOR


Son Dakika! Bakan Akar Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı: Askerlik Süresi 6 Aya İniyor
Tarih : 22 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Son Dakika! Bakan Akar Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı: Askerlik Süresi 6 Aya İniyor(6/10)2

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaşan Bakan Akar askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indiğini duyurdu. Akar ayrıca bedelli askerlik bedelinin 30 bin lira olarak sabit kalıp kalmayacağı sorusuna “Aynı kalmayacak....

















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