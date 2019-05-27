SON DAKİKA! BAKAN HULUSİ AKAR: S-400 ANLAŞMASI İMZALANDI VE BİTTİ, BU BÖYLE BİLİNMELİ
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı.“ dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400'lerin alınmaması için Türkiye'ye 2 hafta süre verdiği iddialarını yalanladı. Akar, “Yok öyle bir süre yok. Bende öyle bir bilgi yok....
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