SON DAKİKA! BEŞİKTAŞ ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞTI
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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